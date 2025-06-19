Викрав автомобіль і вчинив ДТП: оперативники поліції розшукали зловмисника

За вчинене йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що у нього викрали автомобіль. Транспортний засіб він залишив на ніч біля будинку, а вранці його вже не було.

У ході оперативно-розшукових заходів патрульні поліцейські виявили автомобіль на одній із вулиць обласного центру у пошкодженому стані.

Співробітники обласного управління карного розшуку спільно з колегами з Тернопільського райуправління поліції, з використанням можливостей кримінального аналізу та інших оперативних служб, встановили особу, причетну до незаконного заволодіння транспортним засобом. Ним виявився 16-річний житель Тернополя.

Як з’ясували правоохоронці, зловмисник скористався тим, що автомобіль був незамкнений, а ключі знаходилися в салоні. Покатавшись на чужій машині, він хотів її повернути, але дорогою потрапив у ДТП — в’їхав у стовп. Після цього втік. Поліцейські виявили його за місцем проживання.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — від обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішується питання про оголошення підозри фігуранту та обрання запобіжного заходу.