У житловому мікрорайоні Кременця впала стріла баштового крана: поліція відкрила кримінальне провадження

Під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на території будівництва багатоповерхового житлового будинку впала стріла баштового крана. Про даний факт очевидці повідомили на спецлінію “102”. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції.

У ході перевірки стало відомо, що кран 1983 року виготовлення. Під час робіт кріплення не витримало навантаження і як наслідок – з 20-ти метрової висоти впала стріла. На момент падіння на території будівництва перебували робочі. На щастя, жоден з них не постраждав.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.