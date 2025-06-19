У Тернополі велосипедист збив жінку та втік: його розшукують працівники поліції

З переломом та іншими тілесними ушкодженнями до травмпункту бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала тернополянку 1955 року народження.

Травми вона отримала 18 червня близько 13:20 у дорожньо-транспортній пригоді. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

У ході перевірки стало відомо, велосипедист, рухаючись пішохідним тротуаром на бульварі Тараса Шевченка в напрямку вулиці Князя Острозького, допустив наїзд на пішохода. Жінка впала, а водій двоколісника втік.

Працівники поліції встановлюють особу велосипедиста. За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 1 статті 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України. Триває слідство.