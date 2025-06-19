Тернопільські волонтери плетуть маскувальні сітки для захисників України

У цей непростий час Тернопіль залишається надійною опорою для захисників. Однією з важливих справ, до якої щодня долучаються жителі міста, є плетіння маскувальних сіток на вул. Торговиці. Ці сітки є важливими для українських захисників, адже забезпечують ефективне маскування техніки й позицій в умовах бойових дій. Завдяки згуртованості громади та самовідданій праці волонтерів, допомога стабільно надходить до кількох бойових підрозділів.

Щоб підтримати цю ініціативу, міський голова Тернополя Сергій Надал зустрівся з волонтерами та передав їм два рулони тканини, необхідної для виготовлення нових маскувальних сіток. «Щиро дякую кожному, хто долучається до цієї важливої справи. Ваша праця рятує життя», – зазначив він.

Волонтери запрошують усіх охочих долучитися до плетіння маскувальних сіток, адже це важливий внесок у безпеку наших захисників. Спільними зусиллями ми наближаємо перемогу та підтримуємо тих, хто сьогодні бореться за нашу свободу.