Тернопільська міська рада виділить 1,1 млн грн на одноразову допомогу постраждалим від ракетної атаки

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про виділення 1 100 000 гривень з резервного фонду місцевого бюджету для надання одноразової грошової допомоги громадянам, чиє житло постраждало внаслідок ракетного удару.

Рішення про виділення коштів прийнято з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла внаслідок ракетної атаки 25 травня 2025 року. Ця допомога надається як додаткові гарантії соціального захисту постраждалим громадянам.

Додамо, що за зверненнями постраждалих на місці надзвичайної події працювала комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді, яка рекомендувала розглянути можливість надання грошової допомоги власникам пошкодженого нерухомого майна. Загальна сума звернень громадян щодо надання грошової допомоги становить 1 100 000 гривень. Постраждалі власники квартир, а саме 63 домогосподарства, отримають фінансову підтримку залежно від ступеня руйнувань – від 5 000 до 20 000 грн.

Компенсацію отримають власники постраждалих об’єктів за такими адресами:

вул. Якима Яреми, 8, 9, 9А, 12, 16;

вул. Юрія Іллєнка, 3А, 3В;

вул. Текстильна, 24Г, 24Е, 30А, 34А, 38;

вул. Лозовецька, 44, 98;

вул. Героїв Чорнобиля, 3;

вул. Леся Курбаса, 5, 6;

вул. Володимира Великого, 7, 17;

вул. Київська, 6.

Відзначимо, що власники пошкоджених квартир мають можливість подати заяву на ім’я міського голови щодо надання одноразової допомоги до 1 серпня 2025 року, звернувшись до відділу звернень Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 6).