На засіданні виконавчого комітету погоджено компенсації постраждалим від ракетного удару в Тернополі

У Тернополі відбулося чергове засідання комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджене житло внаслідок бойових дій. За результатами засідання погоджено компенсації для постраждалих мешканців, чиї будинки були пошкоджені внаслідок ракетного удару російської федерації.

Компенсації надаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №381 та через електронну послугу «єВідновлення». Допомогу отримають власники пошкоджених об’єктів нерухомості у місті Тернополі за такими адресами:

вул. Якима Яреми, 9, 9А, 12, 13;

вул. Текстильна, буд. 24Е, 38;

вул. Юрія Іллєнка, 3В;

вул. Героїв Чорнобиля, 3.