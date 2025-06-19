На Тернопільщині двоє місцевих намагалися спалити військовий автомобіль: їх затримали правоохоронці

У пошуках “легких грошей” двоє молодих людей з Гусятина погодилися співпрацювати з росіянами. 21-річного хлопця та його 23-річну безробітну подругу завербували рашисти. “Роботодавці” обіцяли фігурантам великі гроші за спалене військове авто.

Виконуючи вказівку замовників, вони в одному з дворів селища побачили припаркований Land Rover Freelander з військовим номерним знаком і після того, як куратор підтвердив ціль, 31 травня близько третьої ночі облили авто легкозаймистою речовиною та підпалили.

Свої дії фіксували на камеру телефона, аби “відзвітувати” про успішно виконане завдання.

Уже за кілька годин після злочину оперативники СБУ та представники карного розшуку Національної поліції встановили особи виконавців та їхнє місцеперебування. Дует паліїв затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У фігурантів вилучили мобільні телефони з доказами причетності до підпалу та інструкціями від куратора. У вчиненому обоє спільників зізналися.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили паліям про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (закінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України. Обрали фігурантам запобіжний захід – тримання під вартою. За підпал військової техніки підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили оперативники СБУ в Тернопільській області спільно зі співробітниками Національної поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

