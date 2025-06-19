Літні канікули з безпекою та турботою: у Тернополі поліцейські організували відпочинок для дітей

Попри війну та щоденні виклики, малеча має право на радість, тепло й турботу. Офіцери служби освітньої безпеки поліції Тернопільщини подбали про те, щоб літо для них залишалося часом щасливих емоцій та нових вражень.

Цього разу правоохоронці приділили увагу дітям військовослужбовців і внутрішньо переміщених осіб. Спільно з адміністрацією Тернопільського оздоровчого комплексу «Алігатор» вони організували активний відпочинок.

Діти поплавали в басейнах, позмагалися в естафетах та поспілкувалися з поліцейськими у дружній, неформальній атмосфері.

Офіцери служби освітньої безпеки не лише забезпечили безпеку під час заходу, а й у доступній формі розповіли дітям про правила поведінки на воді, про те, як розпізнавати небезпеку в незнайомому середовищі та до кого звертатися по допомогу.

Такі зустрічі – не лише про розваги. Насамперед – про турботу, підтримку та нагадування дітям, що вони не самі, навіть якщо війна змусила їх залишити рідну домівку або чекати батьків із фронту.

Разом – до безпечного дитинства!