Валіза спеціаліста-криміналіста, службовий автомобіль і чотирилапі напарники: правоохоронці знайомили дітей зі своєю роботою

Літо – пора безтурботного відпочинку, а ще – чудова нагода дізнатися більше про тих, хто щодня дбає про нашу безпеку. Саме з такою метою працівники поліції завітали до учасників табору, що діє на базі Тернопільського благодійного фонду «Карітас».

Спеціалісти-криміналісти продемонстрували свою валізу – набір спеціального обладнання, яке використовують під огляду місця події та виявлення слідів злочину. Під час знайомства з основами дактилоскопії діти дізналися, що папілярний візерунок на пальцях у кожного – унікальний. Юні учасники мали змогу самостійно зняти власні відбитки пальців і створити дактилокарти.

Поліцейський офіцер громади провів інтерактивне заняття з правил дорожнього руху. Він розповів про сигнали регулювальника, значення дорожніх знаків, а також правила поведінки пішоходів. Діти із захопленням посиділи у службовому автомобілі, увімкнули проблискові маячки та звукові сигнали, відчувши себе справжніми правоохоронцями.

Чотирилапі напарники кінологів показували свою відмінну підготовку: виконували команди, шукали умовну вибухівку, демонстрували свою витривалість і відданість службі.

Не залишилися поза увагою й питання безпеки. Працівники ювенальної превенції нагадали дітям про правила поведінки влітку – вдома, на вулиці, біля водойм, а також у цифровому середовищі. Живе спілкування у формі відкритого діалогу зробили розмову цікавою, доступною й корисною.

Поліцейські прагнуть не лише захищати, а й навчати. Саме тому подібні зустрічі є важливою частиною профілактичної роботи, яка допомагає формувати у дітей довіру до правоохоронців, розуміння безпеки та відповідальності за власні вчинки.