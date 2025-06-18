У Тернополі відремонтують вулицю Торговицю: рух транспорту частково обмежать рух частково обмежать

Від 19 червня до 31 липня 2025 року в Тернополі буде частково перекрито рух транспорту на вулиці Торговиця. Таке рішення прийняв виконавчий комітет міської ради з метою проведення поточного ремонту дорожнього покриття.

Обмеження діятимуть на відрізку від транспортної розв’язки вулиць Торговиця – Микулинецька – Князя Василя Костянтина Острозького до вулиці Оболоня.

На період ремонту на даній ділянці будуть встановлені відповідні дорожні знаки згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху. Просимо водіїв враховувати зміни при плануванні поїздок містом та бути уважними на дорогах у зоні проведення робіт.