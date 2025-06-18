У Тернополі нагородять 294 кращих випускників за успіхи у навчанні

У Тернополі 294 випускників шкіл отримають спеціальні відзнаки міської ради за високі досягнення у навчанні. З них 270 учнів буде нагороджено відзнакою «За високі досягнення у навчанні», ще 24 випускники – «За досягнення у навчанні». Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет ТМР.

Нагадаємо, ці почесні відзнаки запроваджені рішенням сесії міської ради у травні 2025 року. Вони мають на меті відзначити старанність та успішність учнів, які за підсумками навчання в старшій школі показали високі результати.

Зокрема:

відзнакою «За високі досягнення у навчанні» нагороджуються ті, хто мав 10–12 балів з усіх предметів навчального плану;

відзнакою «За досягнення у навчанні» – ті, хто також мав 10–12 балів, але допускав не більше двох предметів з оцінками не нижче 9 балів.

Фінансування нагородження здійснюється за кошти місцевого бюджету. Вручення нагород відбудеться у рамках урочистих заходів наприкінці червня.