У Тернополі квітне лавандова клумба біля входу у парк ім. Тараса Шевченка

У самому серці Тернополя знову розцвіла одна з найулюбленіших локацій містян та туристів – лавандова клумба біля входу у парк ім. Тараса Шевченка, поруч з пам’ятником Степанові Бандері.

Кущі лаванди були висаджені у 2022 році, і вже декілька років поспіль радують тернополян ніжним фіолетовим цвітом та ароматом. Невелике лавандове поле вже стало улюбленим місцем для прогулянок і фотосесій, особливо в літній період.

Цьогоріч, напередодні Дня матері, ще одну лавандову клумбу облаштовано з протилежного боку входу до парку – поблизу стели «Воїнам, загиблим за волю України». Лавандові клумби гармонійно доповнюють простір парку, створюючи атмосферу затишку й спокою для мешканців та гостей Тернополя.

Квіткові локації стали не лише окрасою міського простору, а й улюбленим місцем для фотографій. Особливо популярним це місце стає під час заходу сонця, коли м’яке світло додає квітам особливої краси й чарівності.

Запрошуємо всіх охочих завітати в парк ім. Тараса Шевченка та насолодитися ароматом і красою квітучої лаванди.