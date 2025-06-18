Тернопільські школярі вибороли друге місце на військово-патріотичних змаганнях

Команда тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №22 стала срібним призером обласного етапу військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») серед старшої вікової групи. Змагання відбулися на базі Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою у місті Збаражі.

Загалом у змаганнях брали участь 22 команди зі всієї області. Місто Тернопіль на обласному етапі представляла команда «Соколята» – рій учнів 10-х класів школи №22. У складі команди – Анастасія Горайська, Анастасія Комаринська, Володимир Жорняк, Ельвіра Богів, Мар’яна Довбенько, Сергій Конопліцький, Нодарій Сай, Арсен Присяжний, Максим Претентор, Володимир Хома. Керівники та наставники рою – вчителі Андрій Ясельський та Ірина Макар.

Протягом змагань учасники демонстрували навички у дев’яти дисциплінах. Найвищі результати тернопільська команда здобула в таких етапах:

неповне розбирання та збирання автомата АК-74 – 1 місце;

тактична підготовка – 1 місце;

топографічна підготовка – 2 місце;

історичний етап «Відун» – 4 місце;

фізична підготовка – 4 місце.

Успіх команди ЗОШ №22 – це результат наполегливої праці учнів, підтримки наставників і згуртованості всієї школи. Перемоги на таких змаганнях не лише вказують на високий рівень підготовки, а й виховують нове покоління свідомих, сильних і відповідальних громадян.

Довідково. Гра «Сокіл» («Джура») – це всеукраїнська військово-патріотична гра, яка має на меті виховання молоді на засадах національної ідентичності, традицій козацької звитяги, формування лідерських якостей та готовності захищати Україну.