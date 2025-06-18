Тернопільська міська рада оголосила закупівлі квадрокоптерів та обладнання для військових

Тернопільська міська рада продовжує підтримувати Збройні сили України, закуповуючи необхідне обладнання для захисту держави.
Так, днями розпочались дві процедури закупівлі, зокрема:
- ретранслятора для керування FPV-дронами, бліндажника загальною вартістю 47 000 грн;
- двох квадрокоптерів DJI Mavic 3T або їх еквіваленту на суму 515 000 грн.
Ці закупівлі є відповіддю на звернення військових щодо потреб у сучасній техніці, яка допоможе ефективніше виконувати бойові завдання.
Нагадаємо, ознайомитися з переліком допомоги, переданої захисникам, можна на сайті міської ради у розділі «Е-сервіси».