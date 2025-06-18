Сергій Надал передав військовим 144-ої бригади три супутникових модеми Starlink

Міський голова Тернополя Сергій Надал передав для потреб військовослужбовців 144-ої окремої механізованої бригади три супутникових модеми Starlink Gen3 (Rev 4) Standard kit (Roam) на загальну суму 48 638 гривень.

«Засоби зв’язку – це те, що забезпечує злагодженість у діях та гарантує безпеку наших захисників. Ці три Starlink ми передаємо одному з підрозділів, які на передові героїчно боронять нашу незалежність. Нехай добре служать і допомагають наближати нашу перемогу», – зазначив Сергій Надал.

Відповідне обладнання було придбано в рамках програми громади «Обороноздатність» та передано, враховуючи звернення військової частини.