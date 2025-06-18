Протидія незаконному обігу зброї: поліція нагадує про можливість декларування

Поліцейські закликають громадян скористатися можливістю легалізувати зброю та боєприпаси, що перебувають у них незаконно.

Особи, які добровільно звернуться до правоохоронних органів та задекларують наявну у них зброю або боєприпаси, звільняються від кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства. Крім того, вони отримують можливість офіційно зареєструвати зброю в установленому порядку та використовувати її на законних підставах.

Лише 13 червня тернопільські поліцейські в рамках загальнодержавної спецоперації провели санкціоновані обшуки та вилучили з незаконного обігу три бойові гранати, пістолети та понад 120 набоїв. Правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів.

За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Аби задекларувати зброю, потрібно звернутися до найближчого підрозділу поліції й заповнити відповідні документи:

– Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 45), телефон: (0352) 53-05-30.

– Відділ поліції №1 (м. Бережани) (вул. Степана Бандери, 8), телефон: 097-164-92-42.

-Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), телефон: 097-104-75-28.

– Чортківське районне управління поліції (м.Чортків, вул.Горбачевського, 5), телефон: 068-291-93-07.