Хотів «легко заробити» – залишився без грошей: поліцейські застерігають від сумнівних онлайн-пропозицій

34-річний житель Тернопільщини став жертвою шахрайства, повіривши у швидкий та легкий заробіток, який йому запропонували через один із месенджерів.

Чоловік натрапив на оголошення з привабливою пропозицією: «реальні гроші за кількахвилинну роботу». Зацікавившись, він зв’язався з менеджером, який пояснив суть: необхідно заходити на певні сайти та бронювати готелі. Заявник погодився і дійсно отримав кілька невеликих виплат за перші «завдання».

Після цього аферисти вирішили підвищити ставки – запропонували «заробіток із відсотками». Схема виглядала так: чоловік мав перераховувати власні кошти на вказані реквізити нібито для «створення акаунтів», «активації послуг» або «виконання спеціальних бронювань». За обіцянками, всі гроші мали повертатися з додатковим прибутком.

Потерпілий перерахував понад 22 000 гривень, однак обіцяних коштів так і не дочекався – зв’язок із «менеджером» обірвався, а профілі зникли з мережі.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи, причетної до злочину.

Працівники поліції нагадують:

Жодний реальний роботодавець не вимагає попередньої оплати за виконання завдань.

Пропозиції «легких грошей» часто є наживкою шахраїв.

Ніколи не перераховуйте власні кошти незнайомцям чи «роботодавцям».

Будьте обачними в інтернеті та не дайте себе ошукати!

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.