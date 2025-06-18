Дві автопригоди за день: поліція закликає бути уважними та обережними

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Дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими трапилися 17 червня на території Тернопільської області. У обох випадках причина нещасть — нехтування правилами дорожнього руху та неуважність за кермом.

Близько 11:10 до Підволочиського відділення поліції надійшло повідомлення про автопригоду у селі Кам’янки. У ході перевірки стало відомо, що водійка автомобіля Volkswagen Golf, виїжджаючи з прилеглої території на головну дорогу, не переконалась у безпечності маневру та зіткнулася з вантажівкою DAF.

Жінка, яка перебувала за кермом легківки, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до хірургічного відділення. За даним фактом триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Близько 17:40 у Тернополі водій Renault Sandero, рухаючись по прибудинковій території, збив велосипедиста. Потерпілий — 23-річний тернополянин. Його доставили в лікарню, але без госпіталізації.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Працівники поліції встановлюють причини автопригод.

Поліцейські закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними, не поспішати та дотримуватися правил дорожнього руху.

 

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