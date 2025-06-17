Вже понад 200 тернополян замовили «Файну карту» онлайн через додаток «е-Тернопіль»

У п’ятницю, 13 червня, в електронному сервісі «е-Тернопіль» з’явився новий функціонал – можливість подати онлайн-заявку на виготовлення Файної карти онлайн. За перші дні роботи цієї послуги через додаток уже подано понад 200 заявок.
Сервіс доступний у застосунку «е-Тернопіль» у розділі «Файна карта». Щоб скористатися сервісом, користувач повинен пройти електронну ідентифікацію через BankID, заповнити онлайн-форму та прикріпити необхідні документи.
Новий сервіс дозволяє зручно оформити:
карту мешканця Тернополя;
учнівську;
студентську;
пільгову картку.
Процес оформлення займає лише кілька хвилин:
зайдіть у розділ «Файна карта» та оберіть «Замовити карту»;
введіть особисті дані;
додайте інформацію про документ, що підтверджує право на карту;
завантажте фото 3×4;
підтвердьте згоду на обробку персональних даних;
оплатіть замовлення картки.
Запровадження онлайн-подачі заявок дозволяє уникнути черг, зекономити час заявників та зробити процес отримання карти зручнішим і швидшим. Запуск цієї послуги є частиною стратегії цифровізації послуг у Тернополі.