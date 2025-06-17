Вже понад 200 тернополян замовили «Файну карту» онлайн через додаток «е-Тернопіль»

У п’ятницю, 13 червня, в електронному сервісі «е-Тернопіль» з’явився новий функціонал – можливість подати онлайн-заявку на виготовлення Файної карти онлайн. За перші дні роботи цієї послуги через додаток уже подано понад 200 заявок.

Сервіс доступний у застосунку «е-Тернопіль» у розділі «Файна карта». Щоб скористатися сервісом, користувач повинен пройти електронну ідентифікацію через BankID, заповнити онлайн-форму та прикріпити необхідні документи.

Новий сервіс дозволяє зручно оформити:

карту мешканця Тернополя;

учнівську;

студентську;

пільгову картку.

Процес оформлення займає лише кілька хвилин:

зайдіть у розділ «Файна карта» та оберіть «Замовити карту»;

введіть особисті дані;

додайте інформацію про документ, що підтверджує право на карту;

завантажте фото 3×4;

підтвердьте згоду на обробку персональних даних;

оплатіть замовлення картки.

Запровадження онлайн-подачі заявок дозволяє уникнути черг, зекономити час заявників та зробити процес отримання карти зручнішим і швидшим. Запуск цієї послуги є частиною стратегії цифровізації послуг у Тернополі.