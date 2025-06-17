У Тернополі відбудеться спортивний захід «Олімпійський день – 2025»

21 червня у парку ім. Тараса Шевченка відбудеться спортивно-розважальний захід – «Олімпійський день – 2025. Передай вогонь перемоги». Подія сприятиме популяризації спорту, здорового способу життя та стане чудовою нагодою для нових знайомств і приємного активного відпочинку.
У програмі заходу безліч цікавих активностей для учасників усіх вікових категорій:
- символічний легкоатлетичний пробіг;
- турнір з пляжного волейболу серед аматорських команд (16+);
- майстер-класи з петанку, боксу, брейку, армспорту та панкратіону;
- турніри з баскетболу 3х3, з катання на роликових ковзанах та скейтах;
- настільний теніс, стрільба з лука, волейбол сидячи;
- різноманітні конкурси та завдання.
Час початку:
- реєстрація на пробіг: 9:00–9:45 год;
- старт пробігу: 10:00 год;
- майстер-класи розпочинаються з 11:30 год.
Це чудова можливість для жителів та гостей міста провести день активно, весело та з користю для здоров’я.
Реєстрація на легкоатлетичний пробіг за посиланням або gr-cod.
Реєстрація на турнір з пляжного волейболу за посиланням або gr-cod.