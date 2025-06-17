У межах проєкту «Пліч-о-пліч» юні футзалісти із Сум стали срібними призерами турніру в Тернополі

У рамках національного проєкту «Пліч-о-пліч: Згуртовані громади» Тернопіль приймав команду юних футзалістів із міста Суми. Спортсмени взяли участь у турнірі з футзалу «Згуртовані громади: Тернопіль – Суми» та вибороли друге місце.

Окрім спортивної частини, для дітей організували насичену екскурсійну програму. Учасники подорожі відвідали історичні локації Тернополя, Збаража та Вишнівця. Родзинкою екскурсійної програми було відвідування ДНЗ «Тернопільського вищого училища посиленої військової та фізичної підготовки».

Також діти мали змогу відпочити й розважитись: розважальний комплекс «Алігатор» та торговий центр «Подоляни» гостинно надали доступ до аквапарку й боулінгу. Благодійний фонд «Тернопіль» подбав про харчування, забезпечивши учасників сухими сніданками та молочними продуктами.

Поїздка стала нагодою для змістовного відпочинку, емоційного відновлення та підготовки до наступного етапу Всеукраїнського проєкту «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги». Незабаром Тернопіль знову зустрічатиме гостей із Сум – цього разу баскетбольну команду.

Довідково. Проєкт «Пліч-о-пліч. Згуртовані громади» – національний проєкт для об’єднання громад-партнерів (тилових і центральних громад України) для підтримки та відновлення громад-форпостів (громад, які розташовані вздовж кордону та на лінії бойового зіткнення, де значна частина об’єктів інфраструктури пошкоджена та зруйнована). Він демонструє солідарність і згуртованість українського суспільства на шляху до спільної перемоги.