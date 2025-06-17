Тернополянину, який обіцяв за гроші вплинути на ТЦК і СП, дали 3 роки вʼязниці

Тернопільський апеляційний суд виніс новий вирок громаяднину, який взяв гроші за допомогу в оформленні тимчасової непридатності до військової служби.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 4 червня.

За матеріалами справи, у 2023 році у Тернополі працівник туристичної агенції за 10 тисяч доларів обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії і сприяти чоловікові в отриманні документів про тимчасову непридатність до військової служби. У подальшому це дозволило б громадянину в воєнний час перетнути державний кордон України.

Половину суми треба було передати як завдаток, решту після оформлення документів у ТЦК та СП.

27 липня 2023-го обвинуваченого затримали після одержання 5 тисяч доларів за вплив на членів військово-лікарської комісії ТЦК та СП в місті Одеса. Далі його судили за зловживання впливом і переправлення особи через державний кордон (ч.2 ст.369-2, ч.1 ст.332 ККУ).

Суд першої інстанції оштрафував обвинуваченого на 51 тисячу гривень і дав 3 роки позбавлення волі, звільнивши від відбуття з іспитовим строком півтора роки.

Прокурор оскаржував це рішення, вимагаючи реального увʼязнення.

Апеляційний суд погодився із доводами прокурора щодо м`якості призначеного покарання.

Вказавши у вироку про такі помʼяшуючі обставин, як повне визнання своєї вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину й утримання неповнолітньої дитини, місцевий суд не мотивував, яким чином це істотно знижує ступінь тяжкості вчинених злочинів.

Формальне визнання вини під тиском зібраних доказів, на думку апеляційного суду, не може бути свідченням щирості та дієвості каяття обвинуваченого та активним сприянням розкриттю злочину.

Також не повністю враховано, що обвинувачений сприяв уникненню призову на військову службу під час мобілізації в особливий період, допомагав громадянину ухилися від захисту Батьківщини. Це свідчить про підвищену суспільну небезпечність скоєного, оскільки може призвести до підриву військової дисципліни і дій в умовах воєнного стану.

Обвинувачений на даний час за контрактом служить у лавах Збройних сил України. Але саме по собі це не є підставою для застосування умовного покарання, оскільки злочин останнім було скоєно у липні 2023 року. А із заявою про призов на військову службу чоловік звернувся лише 27 лютого 2025 року, тобто вже після постановлення щодо нього вироку місцевим судом.

Суд ухвалив новий вирок, призначивши 3 роки реального тюремного покарання.