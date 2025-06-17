Тернополянка втратила понад 96 000 гривень

До жінки зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником фінансової установи та повідомив про нібито заблокований доступ до її банківської картки.

Щоб «зберегти» кошти та уникнути їх втрати, зловмисник запропонував створити резервний рахунок і перерахувати туди всі заощадження. Потерпіла виконала всі інструкції та переказала понад 96 000 гривень на вказані реквізити. Після цього зв’язок з «працівником банку» обірвався, а гроші так і не повернулися. Тернополянка звернулася за допомогою до поліцейських.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи афериста та притягнення його до відповідальності.

Запам’ятайте:

Справжній працівник банку ніколи не телефонує із подібним проханням;

Не повідомляйте нікому реквізити карток, PIN-коди, CVV та з SMS;

У разі сумнівів – самостійно зателефонуйте до банку за офіційним номером.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.