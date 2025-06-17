Тернопільські веслувальники здобули бронзові нагороди та вибороли право позмагатися у фіналі

З 12 по 15 червня у місті Добротвір Львівської області тривали зональні змагання (західна зона) Чемпіонату України серед спортивних шкіл з веслування на байдарках і каное. У змаганнях взяли участь 350 спортсменів із 26 спортивних шкіл.

Семеро вихованців КДЮСШ з водних видів спорту вибороли бронзові нагороди, а ще восьмеро спортсменів здобули право брати участь у фінальних змаганнях, що відбудуться в липні 2025 року в місті Умань Черкаської області.

Щиро вітаємо юних спортсменів та їхніх тренерів з успішним виступом і бажаємо нових перемог.