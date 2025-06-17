Співробітники борщівської поліції припинили незаконну порубку дерев

Про злочин проти довкілля співробітникам відділення поліції №1 м. Борщів повідомив лісник. Під час обстеження території він виявив чоловіка, який за допомогою бензопили зрізав три дерева.

Правоохоронці встановили, що до незаконної порубки причетний 20-річний житель Борщівської громади. Жодних дозвільних документів на проведення робіт у нього не було.

Поліцейські вилучили зрубану деревину. Наразі встановлюється розмір завданих збитків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту або позбавлення волі на строк до трьох років.