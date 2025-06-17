Ще ближче до громади: на Тернопільщині відкрили нову поліцейську станцію

Черговий осередок безпеки з’явився у місті Хоростків на Тернопільщині. Тут розпочала роботу нова поліцейська станція. Це не просто чергове відділення — це ще один крок до якіснішого сервісу, швидшого реагування та щоденної взаємодії поліції з людьми.

“Хочу подякувати Хоростківській територіальній громаді, жителі якої допомогли відкрити поліцейську станцію та придбати автомобіль, – звернувся до місцевих жителів начальник Гусятинського відділення поліції Руслан Крутий. – Я запевняю, що наші хлопці-офіцери будуть підтримувати тут та забезпечувати громадський порядок, боротимуться зі злочинністю”.

Місцеві жителі давно чекали на такий крок, бо безпека починається з довіри та доступності. Саме тому головна мета створення станції — не лише реагування на правопорушення, а й постійна профілактична робота, діалог із громадянами, допомога в складних ситуаціях.

“Важливо, що ми відкриваємо поліцейську станцію на території громади. Це дозволить покращити криміногенну ситуацію і поліцейські, які раніше були тут дільничними, пройшли навчання і приступили до виконання своїх обов’язків, як офіцери громади”, – каже заступник міського голови Хоростківської громади Степан Якубів.

У новому підрозділі працюватимуть поліцейські, які добре знають місцеву специфіку. Вони стежитимуть за безпекою місцевого населення, зустрічатимуться з мешканцями, відвідуватимуть навчальні заклади, братимуть участь у громадських ініціативах.

“Чотири роки працював тут старшим дільничним. Населення громади – близько 7 тисяч, а основна проблематика це – домашнє насильство, порушення правил дорожнього руху. Основні завдання пога – захист громадян даної громади – розкриття злочинів, виявлення правопорушень. Ми з напарником хочемо показати, що поліція це не каральний орган, а допомога людям в межах компетенції”, – запевняє поліцейський офіцер Хоростківської громади Володимир Миськів.

Відкриття поліцейської станції – це черговий крок до побудови безпечної громади, де правоохоронець не десь там, у райцентрі, а поруч — на сусідній вулиці.