Позичила ноутбук – залишилася без нього: поліцейські розслідують факт шахрайства

До Тернопільського районного управління поліції звернулася 19-річна мешканка обласного центру із заявою про шахрайські дії з боку знайомого. Дівчина повідомила, що дала у тимчасове користування свій ноутбук 21-річному товаришу. Спершу той запевняв, що пристрій здав на діагностику, згодом вигадував інші причини, щоб не повертати техніку.

Працівники кримінальної поліції з’ясували, що молодик уже продав ноутбук без відома власниці. Вартість викраденої техніки становить 18 000 гривень.

За цим фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, або пробаційного нагляду на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.