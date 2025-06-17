Міський голова Сергій Надал передав п’ять квадрокоптерів DJI Mavic 3T для морських піхотинців

Сьогодні, 17 червня, міський голова Тернополя Сергій Надал передав чергову партію розвідувального обладнання для військових, які виконують завдання з оборони та захисту країни.

У відповідь на звернення командира військової частини, Тернопільська міська рада в межах програми «Обороноздатність» закупила та передала п’ять квадрокоптерів DJI Mavic 3T для 88-го окремого батальйону морської піхоти.

«Маю за честь від імені тернополян передати ці «бойові пташки» підрозділу морпіхів, які героїчно боронять нашу землю. Вони допоможуть ефективніше виконувати бойові завдання, зберігати життя наших хлопців і нищити окупантів. Хай ці дрони добре служать та наближають нашу перемогу», – зазначив Сергій Надал під час передачі обладнання.