Тернопільська школярка виборола золото на міжнародному конкурсі в Польщі

Учениця 7-В класу Тернопільської спеціалізованої школи №3 Анастасія Дробоцька здобула золоту нагороду на 45-му Міжнародному конкурсі пісні і танцю, який відбувся в польському місті Конін.

У змаганні брали участь представники з різних країн Європи. Анастасія не лише вийшла у фінал, а й отримала запрошення виступити на гала-концерті, гідно представивши Україну та місто Тернопіль на міжнародному рівні.

Юна тернополянка професійно навчається вокалу в «Art school Triumf» під керівництвом Анастасії Сичової, а також є ученицею школи-майстерні фестивалю «Червона рута» та опановує мистецтво гри на фортепіано в музичній школі №1 ім. Василя Барвінського.

Ці літні канікули для дівчини будуть сповнені плідною працею на вокальній ниві, адже Анастасія вже у вересні виступатиме у фіналі фестивалю «Червона рута-2025» у Львові, будучи наймолодшою фіналісткою цього фестивалю з 55-річною історією.

Вітаємо юну вокалістку з блискучою перемогою і бажаємо нових творчих здобутків!