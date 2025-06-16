Тернопільська міська рада оголосила тендер на закупівлю планшетів для ЗСУ

Тернопільська міська рада оголосила тендер на закупівлю планшетів для потреб Збройних сил України. Загалом планується придбати 15 планшетних комп’ютерів OUKITEL RT7 або еквівалентних моделей на суму 184 000 гривень з ПДВ. Переглянути закупівлю можна тут.

Це – черговий крок у рамках підтримки військових, яку стабільно надає міська рада Тернополя з початку повномасштабного вторгнення. Закуплена техніка допоможе українським захисникам ефективніше виконувати бойові завдання, особливо в умовах фронту, де важливу роль відіграє сучасне обладнання.