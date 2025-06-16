Тернопіль продовжує підтримувати військових: за п’ять місяців місто передало техніки на понад 42 мільйони гривень

Упродовж перших п’яти місяців 2025 року Тернопільська міська рада спрямувала значні ресурси на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань. Загалом на рахунки військових частин та у вигляді техніки й обладнання вже надано допомогу на понад 62 мільйони гривень.

Також рішенням чергової сесії міської ради від 13.06.2025 року внесено зміни до бюджету громади, в рамках якого додатково на Програму «Обороноздатність» спрямовано ще 14,2 млн грн

Як зазначає міський голова Сергій Надал, загальна сума коштів перерахованих на підтримку Збройних Сил України та військових формувань з бюджету громади у 2025 році на фінансування Програми «Обороноздатність на 2025 рік» 20 540 000 грн. Також за цей час передано техніки та обладнання на загальну суму 42 264 525,00 грн.

Зокрема, за перші п’ять місяців року передано:

квадрокоптери DJI Mavic – 148 шт. на суму 17 648 632,00 грн.

FPV – 686 шт. на суму 9 515 000,00 грн.

засоби радіоелектронної боротьби – 19 шт. на суму 2 878 472,00 грн.

наземні дрони – 3 шт. на суму 2 448 000,00 грн.

плати – 172 шт. на суму 84 000,00 грн.

акумулятори до Mavic – 98 шт. на суму 704 700,00 грн.

антени – 5 шт. на суму 463 000,00 грн.

папір – 3333 пач. на суму 429 957,00 грн.

детектори дронів – 10 шт. на суму 9 640,00 грн.

скиди – 65 шт. на суму 60 750,00 грн.

квадроцикли – 3 шт. на суму 1 392 300,00 грн.

ремонтний комплекс – 1 шт. на суму 1 923 675,00 грн.

тепловізори – 11 шт. на суму 1 715 000,00 грн.

генератори – 21 шт. га суму 506 682,00 грн.

відеореєстратори – 20 шт. на суму 253 800,00 грн.

сумки-баули – 30 шт. на суму 37 740,00 грн.

нафтопродукти – 400 л. на суму 22 290,00 грн.

акумулятори – 9 шт. на суму 40 590,00 грн.

телевізори 23 шт. – 428 540 грн.

Ноутбуки 12 шт. – сума 450 450 грн.

інтерактивна панель 1 шт. 186 290 грн.

зарядні станції 15 шт. 601 600 грн.

БФП 11 шт. 121 880 грн.

планшети 15 шт. 292 900 грн.

Старлінки 3 шт. 48 637 грн

З метою забезпечення потреб обороноздатності громади, Тернопільською міською радою укладено 54 договори через систему відкритих торгів та запитів цінових пропозицій на суму понад 53 млн грн, а також 24 договори без використання електронної системи закупівель на понад 9,3 млн грн.

Підтримка військових залишається пріоритетом для Тернопільської громади. Придбання необхідної техніки та обладнання на запити військових частин триває.