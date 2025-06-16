Облаштував наркопритон у власному помешканні: оперативники поліції викрили чоловіка

42-річному жителю Тернополя загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна за організацію наркопритону та збут заборонених речовин.

Оперативну інформацію про можливу протиправну діяльність місцевого мешканця отримали співробітники Тернопільського районного управління поліції. У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили, що фігурант дійсно надає своє помешкання наркозалежним особам для вживання заборонених речовин.

Окрім цього, оперативники з’ясували, що чоловік не лише організував місце для вживання наркотиків, але й займався їх збутом. Під час санкціонованого обшуку в його квартирі поліцейські вилучили наркотичні речовини, а також пристрої для їх вживання.

Відомо, що фігурант уже раніше потрапляв у поле зору правоохоронців та притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. Попри це, він продовжив свою протиправну діяльність.

Слідчі поліції повідомили тернополянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 317 (організація місць для незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та за частиною 2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.