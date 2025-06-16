На Тернопільщині не розминулися бус та цистерна з дизпаливом

Поліція, швидка та екіпаж служби надзвичайних ситуацій виїжджали на дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася 16 червня близько 12:30.

При в’їзді у село Великі Бірки зіткнулися вантажний бус та вантажівка Volvo з цистерною. У результаті удару цистерна перекинулася і з неї почало виливатися пальне. Проте рятувальники вчасно прибули на місце аварії та не дали дизелю розтектися по трасі.

Кермувальнику вантажівки медики надали допомогу без госпіталізації, а водія буса доправили до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції. Триває перевірка.