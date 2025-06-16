На Тернопільщині депутата районної ради взяли під варту

Депутата районної ради, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, взято під варту.

Суд погодився з позицією прокурора Тернопільської обласної прокуратури та обрав запобіжний захід – взяття під варту жителю Кременецького району, депутату районної ради, підозрюваному у вчиненні смертельного ДТП (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Нагадаємо, 19 травня 2025 року у с. Старий Вишнівець Кременецького району водій «Mitsubishi Сolt, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, збив пішохода – військового, який знаходився поблизу свого авто «ВАЗ 2109».

Внаслідок ДТП пішохід помер від отриманих тілесних ушкоджень на місці аварії.

Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.