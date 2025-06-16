Львівські прикордонники виявили у водія колекцію російських монет

На Львівщині прикордонники під час перевірки мікроавтобуса виявили 35 старовинних монет часів Російської Імперії. Їх намагався провезти через кордон водій з Тернопільщини.

Під час перевірки мікроавтобуса Mercedes прикордонник 7 Карпатського загону виявили 35 старовинних російських монет, які датуються XVIII-XX століттями. “За кермом транспорту перебував 55-річний житель Тернопільщини. За його словами, це передача, яку він отримав у Німеччині для подальшої доставки до України”, — йдеться в повідомленні ДПСУ.

Монети були у картонній коробці, яка була у багажнику мікроавтобуса. Знахідку вилучили та передали на експертизу для того, щоб встановити походження та історичну цінність монет.