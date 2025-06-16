Інтернет-купівля обернулася втратою грошей: поліцейські застерігають громадян від шахраїв

Упродовж вихідних п’ятеро мешканців Тернопільщини стали жертвами інтернет-шахраїв. У всіх випадках потерпілі переказували гроші за товар, якого так і не дочекалися. Загальна сума завданих збитків становить понад 45 тисяч гривень. За всіма фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження.

Серед ошуканих – 34-річна жителька обласного центру. Вона перерахувала майже 4000 гривень на банківський рахунок особи, яка в мережі продавала взуття. Після отримання коштів продавець зник, а товар так і не надійшов.

Ще один потерпілий – 18-річний тернополянин. Через сайт оголошень та месенджер Viber хлопець домовився про купівлю мобільного телефону. Він перерахував 5000 гривень передоплати, однак замість очікуваного гаджета отримав на пошті булочку.

У схожу пастку потрапила і 30-річна мешканка Тернополя. Жінка натрапила на оголошення про продаж взуття. Після того як жінка перерахувала понад 3000 гривень на картку невідомої особи, зв’язок обірвався, а товар вона так і не отримала.

Не вдалося уникнути шахраїв і 55-річному тернополянину. Чоловік вирішив купити мобільний телефон, домовившись про покупку через месенджер Telegram. Він здійснив чотири платежі, переказавши майже 8000 гривень. Продавець зник, щойно отримав кошти.

Найбільшу суму втратив 19-річний мешканець Зборівської громади. Юнак вирішив купити ноутбук і здійснив повну передоплату – понад 25 000 гривень. Після отримання грошей продавець перестав відповідати, а обіцяної техніки хлопець не отримав.

Поліцейські вкотре наголошують: будьте обачними, здійснюючи онлайн-покупки. Не перераховуйте кошти невідомим особам, навіть якщо сторінка продавця виглядає переконливо або має численні відгуки. Завжди перевіряйте інформацію і не переходьте за підозрілими покликаннями. Пам’ятайте: ваша пильність – найкращий захист від аферистів.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.