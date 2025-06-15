У мобільному додатку «е-Тернопіль» з’явився новий сервіс — онлайн-замовлення «Файної карти» (відео)

Тернополянам більше не потрібно витрачати час на походи в офіси чи стояння в чергах — відтепер замовити або перевипустити «Файну карту» можна просто зі смартфона через мобільний застосунок «е-Тернопіль».

Новий сервіс дозволяє зручно оформити:

карту мешканця Тернополя

учнівську

студентську

пільгову картку

Процес оформлення займає лише кілька хвилин:

зайдіть у розділ «Файна карта» та оберіть «Замовити карту»

введіть особисті дані

додайте інформацію про документ, що підтверджує право на карту

завантажте фото 3×4

підтвердьте згоду на обробку персональних даних

оплатіть замовлення картки

Після цього в додатку можна відстежити всі етапи виготовлення картки. Щойно вона буде готова — користувач отримає сповіщення, що документ можна забрати.

Додаток можна завантажити на телефони на Android та на iOS, користуйтеся новими можливостями та насолоджуйтеся зручністю цифрових рішень!

