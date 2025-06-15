У мобільному додатку «е-Тернопіль» з’явився новий сервіс — онлайн-замовлення «Файної карти» (відео)

Тернополянам більше не потрібно витрачати час на походи в офіси чи стояння в чергах — відтепер замовити або перевипустити «Файну карту» можна просто зі смартфона через мобільний застосунок «е-Тернопіль».
Новий сервіс дозволяє зручно оформити:
- карту мешканця Тернополя
- учнівську
- студентську
- пільгову картку
Процес оформлення займає лише кілька хвилин:
- зайдіть у розділ «Файна карта» та оберіть «Замовити карту»
- введіть особисті дані
- додайте інформацію про документ, що підтверджує право на карту
- завантажте фото 3×4
- підтвердьте згоду на обробку персональних даних
- оплатіть замовлення картки
Після цього в додатку можна відстежити всі етапи виготовлення картки. Щойно вона буде готова — користувач отримає сповіщення, що документ можна забрати.
Додаток можна завантажити на телефони на Android та на iOS, користуйтеся новими можливостями та насолоджуйтеся зручністю цифрових рішень!