У мобільному додатку «е-Тернопіль» з’явився новий сервіс — онлайн-замовлення «Файної карти» (відео)

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Тернополянам більше не потрібно витрачати час на походи в офіси чи стояння в чергах — відтепер замовити або перевипустити «Файну карту» можна просто зі смартфона через мобільний застосунок «е-Тернопіль».

Новий сервіс дозволяє зручно оформити:

  • карту мешканця Тернополя
  • учнівську
  • студентську
  • пільгову картку

Процес оформлення займає лише кілька хвилин:

  • зайдіть у розділ «Файна карта» та оберіть «Замовити карту»
  • введіть особисті дані
  • додайте інформацію про документ, що підтверджує право на карту
  • завантажте фото 3×4
  • підтвердьте згоду на обробку персональних даних
  • оплатіть замовлення картки

Після цього в додатку можна відстежити всі етапи виготовлення картки. Щойно вона буде готова — користувач отримає сповіщення, що документ можна забрати.

Додаток можна завантажити на телефони на Android та на iOS, користуйтеся новими можливостями та насолоджуйтеся зручністю цифрових рішень!

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