На основних дорогах Тернопільщини тривають ремонтні роботи

Продовжуємо роботи на автошляхах з найвищою інтенсивністю руху та логістично важливих маршрутах Тернопільщини Продовжуємо роботи на автошляхах з найвищою інтенсивністю руху та логістично важливих маршрутах Тернопільщини

Підрядні організації проводять ліквідацію ямковості, вибоїн, напливів, тріщин та інших деформацій дорожнього покриття. Працюємо з гарячим асфальтобетоном, за допомогою пневмо-струменевого методу та влаштовуємо карти.

Слідкуємо за якістю проведених робіт. Для прикладу, на ділянці Бучач – Чортків контроль якості матеріалів та виконаних робіт проводять фахівці незалежної оганізації ДП «Дорцентр». Піклуємось про благоустрій: прибираємо узбіччя, місця відстою транспортних засобів, автопавільйони, посадкові майданчики та майданчики місць відпочинку, скошуємо дикоростучі трави у смузі відведення автомобільних доріг. Особливу увагу приділяємо ліквідації вогнищ борщівника Сосновського. Ця рослина є небезпечною для людей, адже при контакті зі шкірою залишає опіки. Застосовуємо механічний та хімічний способи боротьби з борщівником Сосновського.

Також, на початку цього тижня ліквідовували наслідки негоди. Після проливних дощів та сильних поривів вітру очистили ділянки доріг, які постраждали від нанесеного ґрунту та сміття, прибрали проїзну частину від повалених вітром дерев.

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення, фінансування дорожньої галузі суттєво змінено, а з 1 січня минулого року кошти, які надходили у Дорожній фонд, з якого здійснювалася оплата робіт з капітального, поточного ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, Уряд перенаправив на потреби оборони.