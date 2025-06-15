Краплини життя: поліцейські Тернопільщини долучилися до Дня донора

Благодійна акція до Всесвітнього дня донора відбулася у Тернополі. Серед тих, хто простягнув руку допомоги — не словом, а вчинком — стали працівники поліції. Для багатьох з них це не перша донація. Здавати кров для тих, хто бореться за життя як на лікарняному ліжку, так і в окопі, стало вже доброю традицією.

Цього дня до акції приєднався і начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. Він зазначив, що поліцейські носять форму, щоб захищати, а донорство — це ще один спосіб порятунку та допомоги. Іноді достатньо 450 мілілітрів, щоб дати комусь шанс на життя.

“Відчуття позитивні. І я розумію, що кров сьогодні потрібна як ніколи. Раніше здавав кров, але не так часто. Тепер буду це робити традиційно. Сьогодні у нас дуже багато поранених не лише серед поліцейських, але й Сил оборони, які ведуть боротьбу з агресором, а тому кров потрібна і я закликаю тернополян долучатися до здачі крові не лише у День донора.”

Працівники донорського центру відзначають, що попит на кров і компоненти завжди високий. Особливо — у воєнний час. І кожен донор стає безпосереднім учасником порятунку чиєїсь долі.

“Працівники поліції долучаються до донорства впродовж року. Напевно, вони найкраще розуміють потребу, яка виникає при різних критичних ситуаціях. Зараз війна і впродовж року поліцейські постійно приходили і здавали кров”, – розповіла завідувач донорського центру Тернопільського обласного центру служби крові Віра Монастирська.

Поліцейські зізнаються, що бути донором — це особлива місія. Адже кожна крапля крові може стати вирішальною для пораненого захисника чи тяжкохворої дитини. День донора — це не лише календарна дата, а й нагадування про те, що герої не завжди на передовій. Іноді вони в черзі до кабінету трансфузіолога.