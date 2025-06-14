Один з них – житель Маріуполя, однак його сім’я від 2022 року проживає в Тернополі

З російського полону повернулося троє військових з Тернопільщини. Їх обміняли в четвер, 12 червня, коли Україна та Росія провели другий етап обміну військовополоненими. Один з військовослужбовців, які повернулися на Тернопільщину – це житель Маріуполя, однак його сім’я від 2022 року проживає в Тернополі.

З ворожого полону 12 червня звільнили 40-річного Романа К. з м. Бучач, 28-річного Миколу М. з Чортківського району, а саме з Білобожницької громади та Максима Н., який родом з Маріуполя, однак його сім’я як ВПО проживає в Тернополі. Про це ZAXID.NET повідомили в Представництві Уповноваженого з питань зниклих безвісти в Тернопільській області.

Додамо, що під час першого обміну важкопораненими та тяжкохворими військовополоненими між Україною та Росією 10 червня з полону звільнили сімох жителів Тернопільщини. Про це повідомляв керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.