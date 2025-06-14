Вибухотехніки поліції Тернопільщини продовжують розміновувати деокуповані території

Крок за кроком, попри постійні ворожі обстріли, фахівці вибухотехнічної служби поліції Тернопільщини обстежують місцевість і очищають звільнені від окупантів населені пункти нашої держави. Це надзвичайно складна, небезпечна, але вкрай необхідна робота, адже кожен розмінований метр — це чиєсь врятоване життя.

13 червня вибухотехнічна служба відзначає 30-річчя з дня створення. Війна ще раз підтвердила важливість цього підрозділу. Сьогодні в управлінні вибухотехнічної служби поліції Тернопільщини працює 13 спеціалістів-вибухотехніків.

«Наразі тернопільський підрозділ у складі зведеного загону Нацполіції виконує службові завдання на Херсонщині. Ми розміновуємо приватні господарства, сільськогосподарські угіддя, поля, а також об’єкти критичної інфраструктури. У ході робіт вилучаємо широкий спектр вибухонебезпечних предметів — артилерійські снаряди, протитанкові та протипіхотні міни, касетні боєприпаси», — розповів старший інспектор управління вибухотехнічної служби Володимир Машталер.

Останнім часом ворог діє дедалі підступніше — все частіше застосовує тактику дистанційного мінування з використанням дронів-камікадзе, спеціалізованих мінних систем та встановлює так звані «пастки на сапера». Це суттєво ускладнює роботу вибухотехніків, які крім розмінування також допомагають місцевому населенню.

«Ми допомагаємо місцевим жителям розміновувати їхні двори та городи, а також здійснюємо евакуацію під час небезпеки. Часто до нас звертаються громадяни, коли помічають підозрілі предмети — ми оперативно реагуємо на такі повідомлення, адже найголовніше для нас — повернути людям безпечне життя», – зазначив старший інспектор управління вибухотехнічної служби Володимир Машталер.

З початку повномасштабного вторгнення фахівці управління вибухотехнічної служби поліції Тернопільщини неодноразово виконували завдання з розмінування деокупованих територій Київщини, Харківщини та Херсонщини. Загалом вони обстежили понад півтисячі гектарів території держави та знищили понад тисячу одиниць різного роду вибухонебезпечних предметів.

Вибухотехніки застерігають: кожен предмет, залишений ворогом, є особливо небезпечним. Тому вкотре наголошують громадянам — категорично заборонено наближатися, торкатися чи переносити такі знахідки.