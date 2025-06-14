У Тернополі обговорили шляхи зменшення вживання тютюнових виробів

У Тернопільській міській раді пройшла міжсекторальна зустріч, присвячена зменшенню вживання тютюнових виробів у області загалом та в громаді зокрема. Її мета – об’єднати зусилля, щоб ефективно знизити рівень куріння в регіоні та підвищити обізнаність людей про ризики тютюнопаління.

Участь у зустрічі взяли представники сфер охорони здоров’я, освіти, поліції, Держпродспоживслужби, а також медичні працівники місцевих закладів охорони здоров’я. Присутні обговорили питання профілактики куріння та покращення громадського здоров’я. Окрім того, на заході представили результати моніторингу неінфекційних захворювань та обговорено реалізацію Національного плану заходів, спрямованого на зменшення передчасної смертності від серцево-судинних захворювань, раку, діабету та хронічних респіраторних хвороб на третину до 2030 року.

Ця зустріч – важливий крок для посилення профілактики куріння, що стане основою для покращення здоров’я населення і зниження захворюваності на хронічні недуги в регіоні.