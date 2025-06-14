Розплачувався чужою банківською карткою: тернопільські оперативники встановили зловмисника

До працівників Тернопільського районного управління поліції звернувся 39-річний місцевий мешканець із заявою про те, що невідома особа здійснює покупки з використанням його банківської картки.

Як з’ясувалося, чоловік втратив картку, однак виявив її відсутність не одразу – лише після того, як на мобільний телефон почали надходити сповіщення про транзакції.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили особу, причетну до крадіжки. Ним виявився 45-річний житель Тернополя, раніше судимий за майнові злочини.

На момент встановлення причетності до правопорушення зловмисник уже перебував в ізоляторі тимчасового тримання – його затримали за скоєння аналогічних злочинів.

За цим фактом слідчі поліції проводять досудове розслідування в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.