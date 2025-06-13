Зброя має бути на обліку: понад 170 одиниць зброї задекларували жителі Тернопільської області

Від початку кампанії декларування мешканці Тернопільської області принесли до поліції та задекларували 172 одиниці зброї. Серед іншого: 30 автоматів, 6 пістолетів, 33 нарізних карабіни, одна комбінована та 102 гладкоствольних рушниць.

Окрім цього, власники повідомили про наявність понад 26 тисяч набоїв різного калібру.

“Декларування — це не просто формальність, – каже начальник сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області Степан Джинджиристий. – Це насамперед питання безпеки кожного громадянина та держави загалом. Вчасна реєстрація дозволяє законно зберігати зброю, уникнути штрафів і кримінальної відповідальності, а також захищає власника у разі втрати чи крадіжки”.

Пам’ятайте: декларування зброї — це важливий крок до правопорядку та зменшення нелегального обігу вогнепальної зброї. Якщо ви досі не задекларували свою зброю — саме час це зробити, звернувшись до найближчого підрозділу поліції.

• Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 45), телефон: (0352) 53-05-30;

• Відділ поліції №1 (м. Бережани) (вул. Степана Бандери, 8), телефон: 097-164-92-42;

• Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), телефон: 097-104-75-28;

• Чортківське районне управління поліції (м.Чортків, вул.Горбачевського, 5), телефон: 068-291-93-07.