Завдяки принциповій позиції прокуратури із селищної ради стягнуто 4,7 млн грн шкоди, заподіяної довкіллю засміченням земель

Теребовлянська окружна прокуратура Тернопільської області звернулась до суду з позовом в інтересах держави про стягнення з органу місцевого самоврядування шкоди в розмірі 4, 7 млн грн, заподіяної засміченням земель на території громади.

Підставою позову стало невиконання селищною радою встановлених законом обов’язків щодо охорони навколишнього природного середовища у належний спосіб функціонування сміттєзвалищ та їх упорядкування, утилізації сміття та побутових відходів.

І хоча орган місцевого самоврядування спробував оскаржити рішення Господарського суду Тернопільської області про задоволення позову прокурора, Апеляційний господарський суд та Верховний Суд погодились з позицією прокуратури щодо стягнення шкоди з відповідача.

На сьогодні рішення суду виконано у примусовому порядку. З селищної ради стягнуто понад 4,7 млн грн в дохід держави через забруднення довкілля.