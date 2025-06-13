Застілля закінчилося трагедією: у Тернополі чоловік помер від алкогольного отруєння

До поліції 12 червня близько 7 ранку надійшов дзвінок від жителя Тернополя. Чоловік повідомив, що у його помешканні на бульварі Данила Галицького помер знайомий.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки правоохоронці встановили, що загиблий разом зі знайомою напередодні прийшов у гості до товариша. Вони разом розпивали спиртні напої. Після застілля полягали спати. Проте вранці гість не прокинувся і господар викликав швидку та поліцію.

Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть. Тіло загиблого направили для проведення судово-медичної експертизи. Згідно із її результатами, причина смерті 53-річного жителя обласного центру – алкогольне отруєння.

Відомості про подію слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Триває слідство.