Тернопільські школярки – переможниці конкурсу бізнес-ідей «FEU BIS-2025»

Нещодавно в Західноукраїнському національному університеті відбувся фінал конкурсу бізнес-ідей «FEU BIS-2025»! За перемогу змагалися чотирнадцять команд школярів із Тернополя, які представили проєкти, спрямовані на вирішення актуальних викликів. Менторську підтримку забезпечили вчителі, студенти й викладачі факультету економіки та управління ЗУНУ.

Переможцями конкурсу стали:

1 місце – Софія Зот (учениця 9 класу ТЗОШ І-ІІІ ступенів – економічного ліцею №9 імені Іванни Блажкевич) із проєктом з монетизації залученості учнів на уроках «45FOCUS» (менторка – Марія Гнатів);

2 місце – Анастасія Романів (учениця 11 класу ТЗОШ І-ІІІ ступенів №10) із проєктом нового способу протезування «Separata prosthesis» (ментор Андрій Газилишин);

3 місце – Маргарита Стадник (учениця 8 класу гімназія «Гармонія») із захопливим проєктом «Детективне агентство» (ментор – вчителька Зоряна Пушкар).

Усі учасники фінального пітчингу отримали пам’ятні нагороди та можливість професійного супроводу для реалізації своїх ідей від представників провайдера молодіжних стартапів компанії KumekaTeam. Переможниці конкурсу одержали грошову винагороду від Овсянюк-Бердадіної Олександри – матері загиблого бойового офіцера, воїна-добровольця Андрія Бердадіна.