Ще 14 захисників України посмертно отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя»

Під час 48-ї сесії міської ради депутати ухвалили рішення присвоїти звання «Почесний громадянин міста Тернополя» ще 14-ти військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.

Це вшанування є свідченням вдячності громади за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно отримали:

БАРАХОВИЧ Анатолій Миколайович, молодший сержант;

БАРТКІВ Євген Євгенович, солдат;

БАЧИНСЬКИЙ Любомир Юрійович, солдат;

БОЇЛО Володимир Іванович, старший солдат;

ДУНДІЙ Олег Сергійович, молодший сержант;

ІЛЬЧУК Антон Олексійович, солдат;

КАРХУТ Богдан Зіновійович, солдат;

МАЛЮК Тарас Орестович, солдат;

ПЕТРИШИН Ярослав Романович, солдат;

ПІДГАЙНИЙ Василь Юрійович-Ізидорович, солдат;

СОЛОВЕЙ Максим Олегович, старший солдат;

ТИЩУК Владислав Олегович, солдат;

ХОМА Дмитро Володимирович, сержант;

ЮРЕЧКО Юрій Володимирович, солдат.

Ці імена назавжди залишаться в історії міста як символи незламності, гідності й патріотизму. Вічна пам’ять та шана полеглим захисникам України!