Ще 14 захисників України посмертно отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя»

Під час 48-ї сесії міської ради депутати ухвалили рішення присвоїти звання «Почесний громадянин міста Тернополя» ще 14-ти військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.
Це вшанування є свідченням вдячності громади за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно отримали:
БАРАХОВИЧ Анатолій Миколайович, молодший сержант;
БАРТКІВ Євген Євгенович, солдат;
БАЧИНСЬКИЙ Любомир Юрійович, солдат;
БОЇЛО Володимир Іванович, старший солдат;
ДУНДІЙ Олег Сергійович, молодший сержант;
ІЛЬЧУК Антон Олексійович, солдат;
КАРХУТ Богдан Зіновійович, солдат;
МАЛЮК Тарас Орестович, солдат;
ПЕТРИШИН Ярослав Романович, солдат;
ПІДГАЙНИЙ Василь Юрійович-Ізидорович, солдат;
СОЛОВЕЙ Максим Олегович, старший солдат;
ТИЩУК Владислав Олегович, солдат;
ХОМА Дмитро Володимирович, сержант;
ЮРЕЧКО Юрій Володимирович, солдат.
Ці імена назавжди залишаться в історії міста як символи незламності, гідності й патріотизму. Вічна пам’ять та шана полеглим захисникам України!