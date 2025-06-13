Поліцейські затримали жителя Бучача за вчинення крадіжки

Фігуранту загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

До співробітників відділення поліції №2 м. Бучач надійшло повідомлення від мешканки громади про викрадення мобільного телефону. Зі слів потерпілої, вона поралася по господарству, а засіб зв’язку залишила на сходах будинку. Коли повернулася — телефону вже не було.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили особу, причетну до крадіжки. Ним виявився 36-річний місцевий житель, раніше судимий за насильницькі злочини.

Зловмисника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речовий доказ — викрадений телефон — вилучено.

Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).