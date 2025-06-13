Підприємці, що постраждали внаслідок ракетних ударів, будуть звільнені від сплати податку на нерухомість та земельного податку

На сесії Тернопільської міської ради прийнято рішення про внесення змін в рішення міської ради від 06.06.2019 №7/35/5 «Про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади».

Зокрема, з метою підтримки суб’єктів господарювання, як юридичних, так і фізичних осіб, майно яких постраждало внаслідок російської атаки, даним рішенням пропонується звільнити їх від сплати податку на нерухомість та земельного податку з 01.06.2025 по 31.12.2025 року (в частині зазначеного майна) .

Зокрема:

· буде звільнено від 01.06.2025 по 31.12.2025 від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та земельного податку юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у їх власності та пошкоджені внаслідок ракетної атаки 25.05.2025 та 06.06.2025 (як такі, що потребують капітального ремонту, реконструкції чи реставрації);

· буде звільнено з 01.06.2025 по 31.12.2025 від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у їх власності та пошкоджені внаслідок ракетної атаки 25.05.2025 та 06.06.2025 (які зазнали незначних пошкоджень чи підлягають відновленню, шляхом поточного ремонту).

Окрім того, даним рішенням викладається у новій редакції додаток №1 «Перелік місць паркування транспортних засобів у м.Тернополі» у зв’язку із новими назвами вулиць.

Також вносяться зміни в додаток №3 «Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ТМТГ», а саме ставку податку на нерухомість для гаражів пропонується встановити в розмірі 0,5%. Дана ставка діятиме з 01.01.2026 року.